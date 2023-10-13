Архив Карелии около года готовил выставку, которая открылась на неделю

Сотрудники Госархива Карелии в течение 9 месяцев в 2003 году собирали и обрабатывали документы, связанные с историей строительства Беломорско-Балтийского канала. На выставке, открытой в здании архива, можно было увидеть уникальные фотографии и письма заключенных, а также документы партийных организаций ББК, которые были рассекречены в начале 2000-х.

Например, в экспозицию поместили письмо заключенного Радича, изобретателя-самоучки, автора радио-телескопии. Смертельно больной туберкулезом Радич просил начальника политотдела дать ему возможность опубликовать свои исследования. И таких писем – множество. Среди строителей ББК было немало высокообразованных людей. Например Михаил Михайлович Григорович, потомственный дворянин, отбывая наказание на строительстве канала, подготовил самую первую лоцию. Его рукописные карты и атлас стали главными для судоводителей в 30-е и более поздние годы прошлого века.

«Чтобы эти документы здесь показать, предшествовала очень долгая и кропотливая работа. В течение почти 9 месяцев мы просматривали фонды, которые у нас на хранении имеются, выбирали документы, которые были бы интересны для посетителей, для школьников»,

- сообщила Наталья Власова, заведующая отделом использования документов Государственного архива РК.

Выставку готовили совместно с Краеведческим музеем (ныне – Национальный). Поэтому на ней не только письма и документы, но и орудия труда, которыми и был прорыт легендарный канал. На вернисаж пригласили руководителей Беломорско-Балтийского канала, но они не пришли, объяснив свой поступок тем, что Госархив представил только негативные факты всесоюзной стройки. Настоящие факты истории, к сожалению, мало интересовали – и руководителей ББК, и те, кто в те годы писал учебники по истории.

-Ведь если открываются архивы, всплывают новые факты, значит, историю нужно переписывать или дописывать. Обращаются ли за этим историки? – задала вопрос журналистка.

-К нам – не обращались. Никогда, - пришлось констатировать Наталье Власовой.

У Госархива не было помещения для постоянной выставки, поэтому выставку открыли всего на четыре дня – с 6 по 10 октября. Однако, экспозиция вызвала большой интерес у горожан. Особенно у школьников и студентов, поэтому выставку продлили еще на несколько дней.

Беды жителей поселка Новая Вилга, оставшихся без тепла и воды в январе 2003 года, были известны не только в Карелии, но и во всей России. И вот к октябрю районные власти Прионежья заверили, что сделали все возможное, чтобы подготовиться к грядущей зиме на совесть.

И все равно в поселке зиму ждали со страхом. Люди боялись, что опять что-нибудь сломается в самые холода. Основания для опасений у них были. В двух домах поселка с 31 декабря 2002 года так и не было воды. В остальные дома вода подавалась лишь на несколько часов в сутки. А вот власти района, напротив, не сильно опасались морозов. Считали, что подготовка идет по графику. Глава самоуправления Прионежья Татьяна Шарапова обещала: «Сегодня у нас к теплу поселок полностью готов. Мы уже начали растапливать котел, он на дровах топится. Подвозят мазут, и мы начинаем подавать тепло на поселок. По воде – восстановили все скважины, которые в Новой Вилге. Очень много лет вода подавалась по часам. И дальше будет подаваться – мы восстановили этот график, потому что «Водоканал» работает над восстановлением водонапорной башни, которая не работала много лет».

Татьяна Шарапова обещала, что только через десять дней вода будет поступать на постоянной основе. В целом, все работы на теплотрассах будут закончены до холодов, подытожила свою речь Татьяна Шарипова, а котельные уже подготовлены везде: «В некоторых населенных пунктах отопительный сезон уже начат, хотя среднесуточная температура ниже десяти градусов не достигает пока. В Мелиоративном, Шуе пока не начат отопительный сезон. Частично не топится Ладва и Заозерье». На подготовку района к зиме правительство Карелии выделило в том году дополнительно десять миллионов рублей. Кстати, машина с мазутом, как и обещали, пришла вовремя – журналисты успели заснять этот момент, как его заливают в резервуар котельной.

ПетрГУ принимал гостей из Калифорнийского политехнического университета. Два вуза – карельский и американский – связывала давняя дружба. Наш ПетрГУ почти пять лет сотрудничал с коллегами из США. Как отметил ректор нашего вуза Виктор Васильев, сотрудничество началось исключительно по инициативе гостей.

Студенты экономического факультета не раз слушали лекции в рамках дистанционного образования. За эти пять лет более двадцати преподавателей прошли стажировки в Америке. «В настоящее время наши коллеги из университета Калифорнии добились нового проекта, который финансируется через Госдепартамент США», - рассказал Виктор Васильев. Этот проект был связан с развитием новой специальности «Социальный сервис и туризм».

Коллеги из США имели богатый опыт в этом вопросе. «Их опыт, их желание помочь нашему университету в качественной подготовке специалистов в области социального сервиса – для нас является очень важным», - подчеркнул ректор. Проект был рассчитан на три года. Калифорнийский политех был одним из самых больших в штате. В его стенах проходила учеба более 12 тысяч студентов. И приехавший познакомиться доктор Вангарнер не исключал стажировки не только преподавателей, но и студентов. Также собирались наладить тесное сотрудничество между гуманитарными факультетами. В конце встречи американские гости с восторгом поделились своими впечатлениями о карельской природе. А после визита в Кондопогу сказали, что такого красивого Ледового дворца они не видели у себя на родине.

Таким было 13 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.