Аптека в Карелии работала с многочисленными нарушениями

В марте специалистами Россельхознадзора Карелии была проведена плановая выездная проверка ветеринарной аптеки в Олонецком районе, сообщает сайт ведомства.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения.

Учет лекарств, срок годности которых составляет менее одной трети от всего срока годности, не велся.

В стеллажной карте отсутствовали записи о 14 различных препаратах. Количество препаратов, находящихся на хранении в аптеке, не соответствовало количеству, указанному в ней.

На стеллажах в продаже находились два препарата с истекшим сроком годности. В ходе проверки они были убраны для утилизации.

Кроме того, имелись нарушения в осуществлении контроля температуры и влажности помещений, где хранятся лекарства, отсутствовала нумерация полок.

Индивидуальному предпринимателю, владеющему ветеринарной аптекой, было выдано предписание об устранении нарушений.

В отношении предпринимателя были составлены протоколы и направлены на рассмотрение в суд.

Фото с сайта i-visti.com