АО «ПКС-Водоканал» списывает пени до 30 сентября

Если у вас есть долги по счетам за воду, до 30 сентября погасите задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, а также начисленные судебные издержки, и вам спишут пени. Принять участие в акции могут только жители многоквартирных домов.

О размере задолженности вы можете узнать по телефону Центра единого обслуживания 56-04-31 и, отправив запрос с указанием лицевого счета или адреса на телефон +7 (911) 410-25-57 (Viber, WhatsApp) и электронную почту krc-feedback@rks.karelia.ru.

Внести платежи за коммунальные услуги можно в банках, через терминалы, мобильные приложения банков и в отделениях АО «Почта России».

Подробные правила акции смотрите по ссылке.