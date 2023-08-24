Анфиса Васькова победила на всероссийских соревнованиях

Анфиса Васькова из Сортавалы взяла вторую медаль на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту в Челябинске. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

На дистанции 3000 метров воспитанница Сортавальской спортивной школы с результатом 4:39,45 заняла первое место среди девушек 16-17 лет.

Напомним, накануне карельская спортсменка взяла бронзу на дистанции 1500 метров. // Фото: unsplash.com / Joshua Golde