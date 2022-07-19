Андрей Мазуровский: «Без чистой воды у Карелии нет перспектив»

Текст: Андрей Мазуровский

«И не понять, то ли небо в озера упало, то ли озеро в небе плывет…» Эти слова живет в сердце каждого жителя Карелии. Вода это не просто красота, вода - жизнь. И мы живем в одном из самых богатых водой регионов: 730 тысяч водоемов различного происхождения и размера. В нашем крае находятся крупнейшие в Европе Ладожское и Онежское пресноводные озера. Всего озерами, реками, водохранилищами, болотами и заболоченными лесами занято 53 процента территории Карелии.

И вот парадокс: в этом богатом водой крае есть серьезная проблема с обеспечением населения питьевой водой. Наиболее острой проблемой в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Карелии считается очистка сточных вод, что в свою очередь является главной причиной загрязнения подземных вод и водоемов. Нужны очистные сооружения. Местами они есть, в основном устаревшие и весьма далекие от современных требований.

Очистные сооружения – это очень дорогое удовольствие, и районам не под силу самостоятельно их построить. Следовательно, эта проблема останется на долгие годы.

Не случайно многие граждане протестуют против создания форелевых хозяйств, так как на конкретных примерах сталкиваются с тем, что вода превращается в грязный кисель, и становится невозможно использовать ее не только для питья, но и в технических целях. Считаю, что законодательная и исполнительная власть республики должны серьезно озаботиться этой проблемой и найти пути ее решения в целом по республике, так как от этого зависит перспектива дальнейшего развития поселений.

Есть в Питкярантском районе прекрасный поселок Ляскеля, расположенный между городами Сортавала и Питкяранта. Поселок многие годы был обделен серьезными социальными объектами: больше четверти века там не было детского сада, многие годы стоит мертвым «памятником» старый Дом культуры. Строительство новых объектов тормозится отсутствием водозаборных и очистных сооружений.

Сейчас близится к завершению строительство детского объединения, в планах - строительство Дома культуры, однако без кардинального решения проблемы воды и канализации перспектив у поселка, занимающего удобное географическое положение, нет. Здесь необходимы усилия республиканской власти по началу проектирования и строительства водозаборных и очистных сооружений.

К сожалению, это не только проблема Ляскеля. Вспоминаю встречу в Хийденсельке, где со слезами на глазах женщина рассказывала, как в холодную пору черпает воду из озера.

Примеров можно приводить много. Эти проблемы часто поднимают журналисты. Проблема качественной воды является причиной многочисленных жалоб и претензий населения. Это не случайно, ведь сегодня в Карелии половина объектов водопроводов и канализации находится в изношенном состоянии. По недавней информации, Карелия среди субъектов СЗФО по обеспечению качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения занимает третье место с конца. Так надо делать выводы, исправлять ситуацию!

Жители Петрозаводска каждое лето сталкиваются с проблемами пляжей. Все четко: купаться нельзя! Об этом кричат установленные везде предупреждения. Причина: вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Запретили купаться - и проблемы как бы уже не существует.

Для детей лето без купания – не лето. Ну а взрослые, отвечающие за надлежащее качество воды, не страдают, они могут и до моря добраться…

Думаю, что многие жители республики со мной согласятся: решение проблемы с водой – первоочередная задача. Да, она серьезная и очень затратная, но не решать ее – преступление. // Фото: @freepik