19 июля 2022, 16:50
Политика

Карелия помогает Донбассу подготовиться к новому учебному году и зиме

Сбор гуманитарной помощи для жителей ЛДНР продолжается, в списке необходимого появились канцелярские товары, радиаторы и печи
Фото: https://vk.com/feed?w=wall7201401_14943

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик продолжается. С приближением осени и зимы расширяется список необходимых вещей. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Карелия Анна Лопаткина рассказала, что сейчас необходимо приносить в пункты сбора помощи, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР.
 

Сейчас актуально, чтобы приносили канцелярские товары. Есть потребность в партах, столах, потому что приближается учебный год. Важно в народных республиках восстановить учебный процесс,

‒ рассказала Анна Лопаткина.

Предложить свою помощь и предоставить все то, что поможет жителям Донецкой и Луганской народных республик подготовиться к зиме, могут и карельские предприятия.

 

При восстановлении инфраструктуры важно, чтобы в дома пришло тепло, поэтому есть потребность, и мы обращаемся к бизнесу. Нужны радиаторы, трубы, печи,

‒ дополнила Анна Лопаткина.

На этой неделе Карелия отправила в Луганскую и Донецкую народные республики десятую машину с гуманитарной помощью. Это порядка 10 тонн продуктов питания, средств гигиены, бытовой химии. Необходимое к осени и зиме будет также отправлено из Карелии жителям ДНР и ЛНР.

Напомним, что продолжается сбор на спецсчет, который организовал Карельский Благотворительный фонд «Живой город», а также акция Общероссийского народного фронта «Все для победы».

 



Пункты сбора гумпомощи в Петрозаводске организованы на базе регионального отделения ОНФ ‒ ул. Дзержинского, д. 3, к. 4, тел. 8 (8142) 59-57-84 и регионального отделения «Единой России» ‒ ул. Энгельса, д. 4, к. 61, тел. 8 (8142) 77-31-16.

 

 

 



 

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Карелия помогает Донбассу
Гуманитарная помощь для жителей ЛДНР