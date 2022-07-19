Карелия помогает Донбассу подготовиться к новому учебному году и зиме

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик продолжается. С приближением осени и зимы расширяется список необходимых вещей. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Карелия Анна Лопаткина рассказала, что сейчас необходимо приносить в пункты сбора помощи, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР.



Сейчас актуально, чтобы приносили канцелярские товары. Есть потребность в партах, столах, потому что приближается учебный год. Важно в народных республиках восстановить учебный процесс,

‒ рассказала Анна Лопаткина.



Предложить свою помощь и предоставить все то, что поможет жителям Донецкой и Луганской народных республик подготовиться к зиме, могут и карельские предприятия.

При восстановлении инфраструктуры важно, чтобы в дома пришло тепло, поэтому есть потребность, и мы обращаемся к бизнесу. Нужны радиаторы, трубы, печи,

‒ дополнила Анна Лопаткина.



На этой неделе Карелия отправила в Луганскую и Донецкую народные республики десятую машину с гуманитарной помощью. Это порядка 10 тонн продуктов питания, средств гигиены, бытовой химии. Необходимое к осени и зиме будет также отправлено из Карелии жителям ДНР и ЛНР.



Напомним, что продолжается сбор на спецсчет, который организовал Карельский Благотворительный фонд «Живой город», а также акция Общероссийского народного фронта «Все для победы».





Пункты сбора гумпомощи в Петрозаводске организованы на базе регионального отделения ОНФ ‒ ул. Дзержинского, д. 3, к. 4, тел. 8 (8142) 59-57-84 и регионального отделения «Единой России» ‒ ул. Энгельса, д. 4, к. 61, тел. 8 (8142) 77-31-16.





