Анастасия Пуговкина выиграла турнир по тхэквондо в Москве

В Москве 19 марта состоялся открытый турнир по тхэквондо, посвященный годовщине вывода войск из Афганистана. На соревнованиях успешно выступила спортсменка из Петрозаводска Анастасия Пуговкина, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Воспитанница спортивной школы №5 Петрозаводска Анастасия Пуговкина завоевала золото среди юниорок 15-17 лет в весовой категории до 68 килограммов.

Анастасия успешно провела два поединка, в которых одержала досрочные победы над спортсменками из Москвы. В первом бою наша тхэквондистка выиграла со счетом 35:5, во втором - со счетом 32:2. Фото источника