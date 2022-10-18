Альпиниста во время подъема атаковал медведь

По сети разлетелось видео, где запечатлена неожиданная встреча японского альпиниста с медведем. На кадрах видно, что зверь решил поживиться, заметив добычу, и прыгнул на мужчину.

Но скалолаз не растерялся и смог сбросить косолапого вниз. Дальнейшие попытки животного добраться до жертвы не увенчались успехом, и он ретировался.

Позже, смельчак признался, что в детстве занимался карате, сообщает канал 5-tv.ru. Эти навыки помогли ему одержать победу в схватке с медведем. В комментариях к ролику истинный самурай даже извинился перед соперником, ведь это он зашел на его территорию. Скриншот и видео: vk.com/ DANKEST.