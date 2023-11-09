09 ноября 2023, 14:46
Алкоголь в России собираются продавать онлайн
В Минсельхозе РФ поддержали идею об онлайн-продаже алкоголя
Министерство сельского хозяйства России поддерживает идею о продаже алкогольных напитков онлайн. Об этом заявила замглавы ведомства Марина Афонина на II Российском винодельческом форуме.
- Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы также с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению продажи алкоголя через «Почту России,
- приводит ее слова ТАСС.
Сейчас продажа алкогольных напитков через онлайн-магазины в стране запрещена. Но в правительстве идут активные дискуссии на эту тему, Минпромторг ранее уже поддержал инициативу, но против выступают ретейлеры. // фото: azerbaijan_stockers/ freepik.com