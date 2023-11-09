Алкоголь в России собираются продавать онлайн

Министерство сельского хозяйства России поддерживает идею о продаже алкогольных напитков онлайн. Об этом заявила замглавы ведомства Марина Афонина на II Российском винодельческом форуме.

- Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы также с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению продажи алкоголя через «Почту России,

- приводит ее слова ТАСС.

Сейчас продажа алкогольных напитков через онлайн-магазины в стране запрещена. Но в правительстве идут активные дискуссии на эту тему, Минпромторг ранее уже поддержал инициативу, но против выступают ретейлеры. // фото: azerbaijan_stockers/ freepik.com