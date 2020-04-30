Альфа-Банк собрал заявки по льготной ипотеке на 2 миллиарда рублей

Альфа-Банк принял заявки от клиентов на ипотеку с господдержкой под 6,5% на сумму более 2 миллиарда рублей. На это понадобилось всего четыре дня с момента объявления о присоединении банка к государственной программе субсидирования ипотечной ставки.

Заявки на льготную ипотеку подали клиенты из 19 городов России. В ТОП-3 по количеству заявок вошли жители Москвы с 34,4% заявок, Санкт-Петербурга с 7% и Краснодара с 4%. Средний объем запрашиваемого кредита составил 3,2 млн руб.

По льготной программе клиенты могут получить до 8 млн руб. на срок до 20 лет в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 3 млн рублей в других регионах. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Ипотека с господдержкой доступна при покупке квартиры в новостройке. В Альфа-Банке подать заявление и пакет документов на ипотеку можно онлайн, без визита в офис.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 550 тыс. корпоративных клиентов и более 16 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает «отделения будущего» с распознаванием на базе биометрии и геолокации.

Одновременно с этим Альфа-Банк — создатель лучшего мобильного банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5; в Google Play — 4.8 из 5). Наши ценности: лучший клиентский опыт, технологическое лидерство, лучшие сотрудники.

Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком №1 в России» по версии Frank Premium Banking Award.

По итогам 2019 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $59,47 млрд, совокупный кредитный портфель — $39,8 млрд, акционерный капитал — $8,1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1,03 млрд.

На правах рекламы. АО Альфа-Банк. Ген. лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.