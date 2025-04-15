Алексей Зубов объявил об уходе с должности главы Пудожского района

Сегодня утром глава Пудожского района на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, в котором объявил об уходе с должности главы района, которую занимал с декабря 2022 года.

Само заявление Алексея Зубова выглядит как добровольное решение об уходе.

- После серьезных размышлений пришел к выводу, что для дальнейшего эффективного взаимодействия республики и муниципалитета нужно уступить место руководителя администрации новому человеку со свежими идеями и подходами, который придаст дополнительный импульс развитию района,

- написал Алексей Зубов.

Однако в медиа-ресурсах Карелии отставку Зубова назвали вынужденной.

Истинную причину его ухода усматривают в давлении со стороны республиканских властей, которым надоело спасать главу района, не сумевшего обеспечить устойчивое развитие вверенной ему территории, а также установить доверительные и стабильные отношения с жителями района.

Последняя попытка усилить руководителя администрации Пудожского района предпринялась партией власти на мартовской сессии районного Совета, когда представители фракции «Единой России» поддержали доклад Зубова об итогах работы за 2024 год, дав ему две недели на подготовку плана по решению самых насущных вопросов.

Похоже, это время было потрачено впустую.

Еще одним свидетельством того, что отставка Зубова носит вынужденный характер, стал визит в Пудожский район нового карельского внутрипола Романа Голубева, который встречался накануне отставки Зубова не только с ним, но и с представителями фракции «Единая Россия» в районном совете.

Видимо, главным итогом этих консультаций стало утреннее заявление Зубова об отставке.

По мнению наблюдателей, таким образом партия власти избавилась от руководителя, который тянул на дно ее электоральные позиции накануне начала нового избирательного цикла, ожидающего республику в следующем году.

О том, кто будет выдвинут кандидатом на пост нового главы района в заявлении Зубова о сложении полномочий, не сообщается.

Фото: личная страница А.Зубова Вконтакте