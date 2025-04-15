400 гостей приглашены на отчет Главы Карелии перед парламентом

Глава Карелии Артур Парфенчиков 17 апреля выступит на заседании Законодательного собрания с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства республики за 2024 год.

«Уверен, что в своем выступлении Артур Олегович не только подведет итоги работы за прошлый год, но и обозначит конкретные предложения по развитию Карелии на ближайшую перспективу»,

- написал спикер карельского парламента Элиссан Шандалович на своей страничке в соцсети..

По сложившейся в последние годы традиции главное общественно-политическое событие в регионе пройдет в нешаблонном, расширенном формате. Более 400 гостей приглашены на это событие.

Вместе с парламентариями в зале Карельской государственной филармонии соберутся участники СВО, ветераны, представители федеральных органов власти, местного самоуправления, духовенства, деловых кругов, молодежи, общественности и волонтерского движения.

Фото: личная страница Э.Шандаловича