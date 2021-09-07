Александр Петров сыграет в новом сериале от Netflix

Netflix заказал входящей в «Национальную Медиа Группу» студии «Водород» сериал. Главную роль в нем должен сыграть популярный российский артист Александр Петров, пишет «Коммерсант».

Съемки должны начаться уже этой осенью, сообщили изданию в продюсерских компаниях. Герой Петрова – режиссер, который ставит с заключенными спектакль в исправительной колонии.

Режиссером проекта будет снявший «Чики» Эдуард Оганесян. Ему поможет Алексей Камынин, комедию которого «Хандра» в прошлом году представили на кинофестивале «Кинотавр».

Это второй проект, заказанный Netflix у россиян. Первым была современная версия «Анны Карениной» Льва Толстого, которую назвали «Анна К».

Ранее Netflix купил российские сериалы «Лучше, чем люди» и «Эпидемия». // Фото: zendiar