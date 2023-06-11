Активность граждан должна подкрепляться работой власти

Как здорово, когда встречаешь людей не безразличных к происходящему вокруг. Радуют люди, любящие свой край, и, если надо, умеющие его защищать. Именно такие жители поселка Пийтсиеки поделились своими переживаниями.

Они рассказали, что в их поселке планировалось строительство ФАПа. Дело хорошее, нужное, просто необходимое. Все радовались, ожидали начало строительства. Однако местные жители не согласились с мнением специалистов, предложивших для строительства ФАПа место, где когда-то с любовью ими была посажена маленькая березовая рощица, которую они ни в коем случае не разрешили бы уничтожить. О своей позиции жители поселка сообщили специалистам и местным властям. А потом, узнали, что средства на строительство были переданы другому поселку. И люди поняли это по-своему. Они решили, что вместо того, чтобы предпринять какие-либо меры к поиску другого места, решить эту проблему, власть решила все по-своему: не хотите - так и не надо!

Попытался разобраться в ситуации. Руководитель территориального органа местной администрации Ольга Кузнецова (бывшая глава Лоймольского поселения) пояснила произошедшее.

В 2020 году администрация поселения совместно с Суоярвской ЦРБ приступили к поиску участка для строительства ФАПа. Их выбор остановился на участке, где растут березы, находящемся рядом с Домом культуры и существующим ФАПом. Часть его заросла кустами и ивняком. Он никак не используется. Решили, что на территории, заросшей мелколесьем, будет установлено здание ФАПа, а остальную часть можно благоустроить: поставить скамейки, урны и т.п. По мнению главы, вполне хороший объект. Причем данный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки относился к зоне общественно-деловой застройки, поэтому тут можно было поставить ФАП. Участок был сформирован, запланировано строительство, и только потом выяснилось, что согласно всем требованиям территория ФАПа должна быть полностью очищена от всей растительности. Для этого требовалось спилить часть берез. Жители поселка не согласились с этим. Прислушавшись к мнению населения, министерство здравоохранения отказалось от свода деревьев и строительства на этом земельном участке ФАПа, а администрации поселения предложило найти другой участок для строительства ФАПа.

В июле 2021 года глава Лоймольского сельского поселения провела собрание населения по вопросу выбора места для строительства ФАПа в п. Пийтсиеки, на котором присутствовали 36 человек. В ходе собрания главой было дано пояснение, что любое строительство должно соответствовать Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки, что выделение земельного участка под ФАП на территории рядом с ДК абсолютно законно и полностью соответствует этим документам. Других мест, предназначенных для общественно-деловой застройки в населенном пункте просто нет.

Но граждане были настроены решительно против. Как известно, безвыходных ситуаций не бывает. Был предложен вариант внесения изменений в документы территориального планирования. Гражданам была предложена карта населенного пункта, показаны все территориальные зоны. В результате дискуссий место было выбрано единогласно.

Не учли только жители поселка, что внесение изменений в Правила землепользования и застройки процесс достаточно сложный и длительный, следовательно, и строительство нового ФАПа отодвинулось до момента приведения документов территориального планирования в соответствие.

Было предложено установить на земельном участке с березами территориальную зону рекреации, чтобы в будущем не возникало подобных недоразумений. Итоги собрания были доведены до Министерства здравоохранения, его специалисты приезжали для осмотра предложенного участка, согласились с тем, что он хорошо подходит для строительства объекта, предложили в ускоренном порядке менять документы планирования для возобновления строительства.

В четвертом квартале 2022 года был утвержден новый Генеральный план и правила землепользования и застройки Лоймольского сельского поселения, в которых были учтены рекомендации жителей п. Пийтсиеки: место рядом с детской площадкой вошло в зону общественно-деловой застройки, а земельный участок с березами - в рекреационную зону. Информация о решении документальной проблемы была доведена до Министерства здравоохранения для планирования дальнейшей работы.

Ольга Олеговна ответственно заявила, что ФАП в поселке Пийтсиеки будет построен в ближайшем будущем. Никто от этого объекта не отказался. Просто пока решался вопрос с земельным участком, финансы, естественно, были перекинуты на другие объекты.

Однако у Ольги Олеговны, признающей, что надо было более четко и конкретно объяснить людям всю ситуацию, есть и свои замечания к гражданам. Участок, ради которого ломались копья, людьми по сей день не востребован.

Там трава по пояс, кустарник, ивняк, проторенная насквозь тропинка. Вот и весь «сквер». Правда, год назад родители с детьми посадили саженцы новых деревьев на акции, посвященной Дню семьи, но на этом все и закончилось.

Есть небольшая инициативная группа, которая попыталась что-то сделать с этим за счет ТОСа, но им не удалось пройти по конкурсу. А вот если бы все жители дружно вышли на субботник все, кто «грудью вставал» за березы, горы могли бы свернуть.

Вот такая история. Что здесь, важно, на мой взгляд: люди в поселке прекрасные, неравнодушные, болеющие за свое родное место. Уже это - большая надежда на будущее. Вероятно, что и местная власть в этой ситуации постаралась сделать все возможное. Уверен, что это так, просто потому, что знаю Ольгу Олеговну как человека серьезного и ответственного. Думаю, что вывод для нее один: надо, более открыто и доходчиво говорить с людьми, чаще встречаться с ними и обсуждать все местные проблемы. Население должно знать, как и когда они будут решаться, хотят знать перспективы, будущее поселка и района, и, главное, верить, что власть всех уровней их слышат, с ними считаются.

Думаю, что если любимая всеми рощица будет приведена в порядок совместными усилиями, значит, власть и население услышали друг друга. А ведь именно так и должно быть в нашей жизни!