Российский актер Александр Петров впервые стал отцом. Об этом сообщает Telegram-канал издания Super.

По данным источника, у Петрова и его супруги Виктории Антоновой родился мальчик. Об этом изданию сообщил источник из близкого окружения пары.

Петров и Антонова сыграли свадьбу в ноябре 2023 года. Артист признавался, что сделал предложение девушке после нескольких свиданий.