08 апреля 2025, 16:52
Актер Александр Петров впервые стал отцом
У популярного российского артиста случилось прибавление в семье
Фото: unsplash.com / Manuel Schinner
Российский актер Александр Петров впервые стал отцом. Об этом сообщает Telegram-канал издания Super.
По данным источника, у Петрова и его супруги Виктории Антоновой родился мальчик. Об этом изданию сообщил источник из близкого окружения пары.
Петров и Антонова сыграли свадьбу в ноябре 2023 года. Артист признавался, что сделал предложение девушке после нескольких свиданий.