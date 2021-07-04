Администрация Петрозаводска проводит опрос предпринимателей

Администрация карельской столицы начала опрос представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых и безработных для оценки доступности и эффективности действующих мер муниципальной поддержки.

Цель исследования – улучшение условий ведения бизнеса, получение обратной связи и формирование эффективного взаимодействия предпринимателей с органами местного самоуправления.

Принять участие в анкетировании могут предприниматели и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Администрация гарантирует полную конфиденциальность персональных данных, результаты исследования будут представлены в обобщенном виде. Полученные в ходе опроса сведения будут использоваться для совершенствования деятельности органов власти и мер поддержки.

Пройти опрос можно до 10 июля 2021 года по ссылке. // Фото: solreg.ru