700 километров дорог Карелии передадут в федеральную собственность

20 августа, под председательством министра транспорта РФ Евгения Дитриха состоялось заседание рабочей группы №2 Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, в ходе которого обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры Карелии. Об этом сообщает ИАА «ДорИнфо»



В ходе встречи подвели итоги реализации федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года».

В рамках развития дорожной сети в республике построили и реконструировали свыше 49 км дорог. В настоящий момент продолжается строительство трассы «Великая Губа - Оятевщина» и реконструкция дороги «Олонец - Вяртсиля». Кроме этого, завершили строительство пяти мостов и реализовали первый этап строительства Гоголевского путепровода в Петрозаводске.

По словам Евгения Дитриха, сейчас идет процесс передачи региональных дорог Карелии в федеральную собственность общей протяженностью около 700 км: это поможет существенно снизить финансовую нагрузку на бюджет республики. В июне в управление Росавтодора уже перешли подъезды к Беломорску и Кеми: они вошли в состав трассы Р-21 «Кола».

Еще на одной дороге - А-137 «трасса Р-21 «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой», которая была передана в федеральную собственность в прошлом году, ФКУ Упрдор «Кола» выполнило устройство защитных слоев на участке протяженностью 80 км (со 119-го км по 199-й км). в сообщении отмечается, что к концу августа этого года нормативные ровность и сцепление обеспечат на 120 км этой трассы.

Также в текущем году в Карелии защитят слоями износа более 230 км федеральных трасс. В настоящий момент на завершающем этапе находятся работы по устройству защитных слоев на участке дороги А-121 «Сортавала» (с 313-го км по 390-й км). Также работы продолжаются на отрезке трассы Р-21 «Кола» в Медвежьегорском районе протяженностью 14 км, на участке дороги А-119 «Вологда - Медвежьегорск - автодорога Р-21 «Кола» длиной 45 км и на автодороге А-137 по направлению к городу Костомукша с 34-го км по 76-й км.

В заседании приняли участие замглавы Росавтодора Евгений Туриев, глава Карелии Артур Парфенчиков, а также представители Минтранса РФ, Минэкономразвития РФ, Минстроя РФ, Государственной Думы и организаций транспортного комплекса.