Министр сельского хозяйства Карелии заявил о невыполнении плана

Власти Карелии совместно с коллегами из Архангельской и Мурманской областей готовят обращение в правительство РФ с предложением скорректировать показатели национального проекта "Международная кооперация и экспорт", сообщает ТАСС.

Регионы предлагают связать его планы с квотами на добычу морских биоресурсов, сообщил министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

По словам Лабинова, показатели объема выручки от реализации экспортной агропродукции (для Карелии по большей части это рыба) регион не может выполнить по объективным причинам. Установленные нормативы не привязаны к квотам на добычу водных биоресурсов, которые власти республики не могут изменить.

"Мы предложили выступить с этой инициативой по корректировке показателей единым пулом: нас поддержала Архангельская область, нас поддержали коллеги из Мурманской области. <…> Мы готовим совместное коллективное обращение в правительство с тем, чтобы привести задание, сделать его более реалистичным и более осуществимым",

- сказал он на пресс-конференции в информационном центре ТАСС, посвященной условиям и возможностям реализации потенциала сельского хозяйства зоны Севера.

По итогам 2019 года Карелия не выполнила установленные показатели по направлению экспорта сельскохозяйственной продукции. Как пояснили в региональном Минсельхозе, при планировании программы закладывались показатели добычи 2017 года, после чего квоты были пересмотрены и снижены.

В результате предприятия республики должны были продать за рубеж агропродукцию на 137 млн долларов, из которых 128 млн долларов приходится на экспорт рыбы и морепродуктов.

По итогам года этот показатель составил 98,7 млн долларов, в том числе экспорт рыбы и рыбных продуктов - 90,3 млн долларов, что в республиканском министерстве связали с сокращением квот на добычу водных биоресурсов на 12% от уровня 2018 года.