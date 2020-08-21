Правительство выделит Карелии полмиллиарда рублей

Правительство Росси выделит нашей республике 523 миллиона рублей из резервного фонда. Такое решение было принято по предложению министерства экономического развития на заседании членов правительства. Минэкономразвития России является ответственным за исполнение федеральной целевой программы «Развитие республики Карелия на период до 2020 года».

Как сообщает пресс-служба министерства, в прошлом году Карелии было направлено 2,5 миллиарда рублей. А не израсходованные средства были переданы в резервный фонд правительства.

«Эти деньги необходимы региону, чтобы завершить строительство и реконструкцию 11 объектов – здравоохранения, образования, культуры, спорта и коммунальной инфраструктуры. То, что было уже начато в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелии, которое отмечается в этом году»,

- говорится в сообщении Минэкономразвития.

В этом году республике уже было выделено 3,5 миллиарда рублей, из которых почти 2,9 миллиарда - по линии министерства. Завершение строительства всех объектов ФЦП планируется в 2021 году без привлечения дополнительных средств федерального бюджета.