5,5 миллиардов рублей выделят на дороги Сегежского района

В ближайшие два года на развитие дорог Сегежского района выделят 5.5 миллиардов рублей, полтора из которых привлекут из региональной казны. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Средства пойдут на капитальный ремонт 25-километрового участка федеральной трассы «Кола» по направлению в Костомукшу, на строительство подъезда к туристическому комплексу, ремонт большинства дорог местного значения в Сегеже и Надвоицах.

Также деньги пойдут на реконструкцию двух аварийных мостов на дороге «Кола-Надвоицы-Сегежа» - Майгубского и Ондского.

Из-за масштабных планов ремонта в схему движения общественного транспорта вносят изменения. Для поездок в Надвоицы и обратно сегежане могут воспользоваться пригородными поездами сообщением Кемь-Медвежья гора, курсирующими с 1 мая по 30 сентября (среда, пятница, воскресенье – в прямом направлении; четверг, суббота, понедельник – в обратном направлении), а также ежедневными поездами дальнего следования сообщением «Москва-Мурманск» и «Санкт-Петербург-Мурманск». (фото pixabay.com, suwichan)