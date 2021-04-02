4 апреля на «Фонтанах» разыграют телевизор и еще 99 призов

В воскресенье в стартовом городке лыжной трассы «Фонтаны» состоится розыгрыш сотни призов среди лауреатов ежегодного фестиваля, сообщает городская администрация.

Принять участие в лотерее смогут петрозаводчане, посетившие трассу не менее 25 раз.

Начало розыгрыша в 13:00. Главный приз, телевизор, будет разыгран только среди присутствующих.

Ранее, лауреатам «Зимних фонтанов» уже вручили грамоты и традиционные сувениры. Те, у кого в копилке оказалось 34 фестивальных дня, получили медали.

Организаторы сообщают, что в этом году любимую горожанами трассу регулярно посещали более тысячи поклонников лыжного спорта.

Фото с сайта i.mycdn.me