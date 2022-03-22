35% покупок в интернете совершается в Карелии с помощью «SberPay»

Более трети держателей карт СберБанка в Карелии выбирают SberPay для оплаты онлайн-покупок товаров и услуг. Сервис позволяет совершать безналичные операции в интернете из доверенной зоны СберБанк Онлайн, не вводя реквизиты банковской карты. Это удобно, так как исключает ошибки на стадии заполнения платежной формы, и безопасно, потому как данные держателя карты не передаются на сторонние сайты. Пользователю SberPay не нужно помнить, сколько средств есть на счете: эта информация будет доступна непосредственно перед совершением покупки. Кроме того, сервис не имеет привязки к какой-то конкретной карте: клиент может выбрать для оплаты любую из имеющихся.

Преимущества сервиса отмечают и представители бизнеса. В частности, использование SberPay повышает конверсию в покупку, а для его подключения не требуется никаких дополнительных настроек, если предприниматель уже пользуется интернет-эквайрингом СберБанка.

Сервис Сбера так же прост в использовании, как привычные многим ApplePay и GooglePay. Вы можете совершать интернет-покупки с любого удобного вам устройства, будь то смартфон, компьютер, ноутбук или планшет - в любом случае операция потребует подтверждения с помощью пароля, скана лица или отпечатка пальца на телефоне. Это займет буквально пару секунд и исключит противоправные действия третьих лиц,

- подчеркивает управляющий Карельским отделением СберБанка Константин Бугрим.

SberPay работает со всеми выпущенными и действующими на текущий момент картами СберБанка международных платежных систем Visa и MasterCard, а также платежной системы МИР, в том числе цифровыми. Сервис доступен на любом устройстве с установленным веб-браузером (компьютеры, планшеты, смартфоны, смарт-ТВ), в тех интернет-магазинах и для тех сервисов, которые заключили со СберБанком договор интернет-эквайринга (где есть зеленая кнопка SberPay).