23 февраля в центре Петрозаводска поменяется схема движения транспорта

Во вторник, 23 февраля, в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта. В этот раз предупреждение городских властей касается площади Кирова. Ограничения из-за праздничных мероприятий вводят временно.

Так, в День защитника Отечества с 7:00 до 22:00 будет запрещено въезжать на площадь Кирова с улицы Правды. Автомобилистов просят быть внимательными и смотреть на дорожные знаки.

Ранее администрация столицы Карелии предупредила горожан об изменении схемы движения транспорта в районе пересечения улицы Пушкинская и проспекта Карла Маркса. (фото ptzgovorit.ru и пресс-центр администрации города)