21 февраля 2021, 16:45
Автоклуб 10 RUS

Анонсированы изменения движения транспорта в центре Петрозаводска

В марте автомобилистам нужно будет быть очень внимательными при движении по Пушкинской улице

Администрация столицы Карелии анонсировала изменения схемы движения транспорта в районе пересечения улицы Пушкинская и проспекта Карла Маркса.

С 13 марта в этом месте запретят левый поворот с Пушкинской улицы (со стороны проспекта Ленина) на проспект Карла Маркса (в сторону озера).

В мэрии такую корректировку назвали оптимизацией движения. Вдобавок изменения призваны повысить уровень дорожной безопасности. Водителям стоит быть предельно внимательными. (фото ngs55.ru)

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схема движения
новости петрозаводска
транспорт
левый поворот