21 февраля 2021, 16:45
Анонсированы изменения движения транспорта в центре Петрозаводска
В марте автомобилистам нужно будет быть очень внимательными при движении по Пушкинской улице
Администрация столицы Карелии анонсировала изменения схемы движения транспорта в районе пересечения улицы Пушкинская и проспекта Карла Маркса.
С 13 марта в этом месте запретят левый поворот с Пушкинской улицы (со стороны проспекта Ленина) на проспект Карла Маркса (в сторону озера).
В мэрии такую корректировку назвали оптимизацией движения. Вдобавок изменения призваны повысить уровень дорожной безопасности. Водителям стоит быть предельно внимательными. (фото ngs55.ru)