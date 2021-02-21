Автомобиль «Киа Соул» сбил мужчину на пешеходном переходе на Голиковке

ДТП с участием пешехода и автомобиля «Киа Соул» произошло сегодня днем в районе перекрестка улицы Машезерская и проспекта Невского в Петрозаводске.

Дорожный инцидент на пешеходном переходе запечатлела камера уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Автомобиль двигался вниз по проспекту, когда дорогу стал переходить мужчина. Пешеход упал на проезжую часть, но тут же поднялся. Из машины вышел водитель. Но, судя по кадрам, пешеход просто махнул рукой и продолжил свой путь. После этого автомобиль уехал. (фото moygorod-online.ru)