21 февраля 2021, 14:53
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Водитель после встречи с ГИБДД на севере Карелии станет пешеходом

51-летнего водителя с признаками опьянения остановили ночью в Костомукше

Нетрезвого водителя остановили на пустынной улице ночью 20 февраля.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Киа» на улице Строителей в Костомукше. За рулем находился 51-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, что подтвердили показатели алкотестера.  

В отношении водителя составили административный материал. Водителю грозит штраф и лишение удостоверения. Решение о наказании примет суд. (фото Госавтоинспекция Карелии)

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ГИБДД
Костомукша
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штраф
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новости Карелии