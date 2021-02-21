Водитель после встречи с ГИБДД на севере Карелии станет пешеходом

Нетрезвого водителя остановили на пустынной улице ночью 20 февраля.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Киа» на улице Строителей в Костомукше. За рулем находился 51-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, что подтвердили показатели алкотестера.

В отношении водителя составили административный материал. Водителю грозит штраф и лишение удостоверения. Решение о наказании примет суд. (фото Госавтоинспекция Карелии)