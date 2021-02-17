23 февраля на площади Кирова спасатели покажут технику и мастерство

Жителей Петрозаводска приглашают в День защитника Отечества придти на площадь Кирова и посмотреть на спасательную и пожарную технику, а также на соревнования команд южных отрядов противопожарной службы республики, сообщает паблик «Госкомитет Карелии по ОЖ и БН»

В 11 утра торжественно откроются соревнования по ликвидации ДТП среди команд пожарных из Прионежья, Пряжи, Олонца, Суоярви, Лахденпохьи, Медвежьегорска и Пудожа. По условиям соревнований им необходимо будет разрезать автомобиль и оказать первую помощь пострадавшему в аварии человеку. Насколько грамотно и быстро команды выполнят все манипуляции, будут следить судьи и ставить оценки.

С самого утра можно будет оценить технику и оборудование, на которых работают пожарные Прионежского и Пряжинского отрядов противопожарной службы. Будет представлены не только автоцистерны и автомобили, на которых передвигаются специалисты, но и их снаряжение. Также можно будет увидеть судно на воздушной подушке, водолазное оборудование, оборудования для обнаружения взрывчатых веществ, катер, снегоход, автомобили разминирования и многое другое.

Одно из самых активных и интересных мероприятий – катание на снегоходе. Все желающие смогут свободно показаться на профессиональном снегоходе карельских спасателей. Рядом будет организована полевая кухня, можно будет согреться и подкрепиться.

Фото из паблика «Госкомитет Карелии по ОЖ и БН»