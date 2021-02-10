ПетрГУ приглашает студентов и школьников на РобоХакатон

Петрозаводский госуниверситет приглашает школьников и студентов от 14 до 25 лет принять участие РобоХакатоне, сообщает паблик «ПетрГУ. Петрозаводский университет».

На мероприятии будут рады молодым людям из любых учебных заведений Карелии, интересующихся робототехникой, программированием и любым техническим творчеством.

Мероприятие будет проходить 13 и 14 февраля в «Точке кипения» на проспекте Ленина, 31 в Петрозаводске. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Вся дополнительная информация о проекте в группе.

Термин «хакатон» происходит от двух английских слов – hacker «хакер» + marathon «марафон» и обозначает форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время.

Некоторые хакатоны предназначены для образовательных или социальных целей, но чаще задачей форума является создание полноценного программного обеспечения. Каждый хакатон сфокусирован на определённой области, например, языке программирования, операционной системе, приложении, программном интерфейсе.

Изображение из группы «ПетрГУ. Петрозаводский университет».