19 жителей Карелии попали в больницу из-за ОРВИ и гриппа

В Карелии отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 5 процентов. За минувшую неделю заболели 116 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. С диагнозом ОРВИ и грипп за прошедшую неделю госпитализированы 19 человек.

Сейчас в республике зарегистрировано 5012 случав заболеваний ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 8,8%. Однако превышение среднемногонедельного уровня отмечается в семи муниципалитетах: Беломорском, Калевальском, Лахденпохском, Олонецком, Прионежском, Суоярвском районах и в Костомукше.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность трех классов в трех школах республики, 19 групп в 13 детсадах. При этом, как отмечает Роспотребнадзор, вирусы гриппа за неделю не обнаружены.