18-летнюю жительницу Самары назвали самой красивой женщиной в мире

В Северной Македонии назвали победительниц международного конкурса красоты Miss World Beauty. Титул Grand-Prix Miss World Beauty получила 18-летняя россиянка Яна Богатова из Самары, пишет «Лента.ру».

Звание Miss World Beauty завоевала 28-летняя участница из Белоруссии Лиана Гумарова. Титул Miss World Beauty Asia завоевала 29-летняя участница из Хакасии, а 23-летняя представительница Луганска стала Miss World Beauty Europe.

Победительница конкурса в своем инстаграме написала, что гордится победой и не собирается скромничать. Богатова сможет принять участие в финале конкурса Miss Universe Beauty.

Конкурс, в котором победила россиянка, не входит в большую четверку самых престижных конкурсов красоты: «Мисс Мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». (фото instagram.com)