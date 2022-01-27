Bloomberg сообщил об отношении Путина к криптовалюте

Президент Владимир Путин не одобрил позицию Центробанка о полном запрете криптовалюты в стране и поддержал предложение правительства о регулировании этой цифровой валюты, передает РБК. Об отношении российского президента к криптовалюте и майнингу сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По сведениям источников издания, Путин одобрил предложение ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия. Это означает, что в этих субъектах может быть официально разрешен майнинг (прим.ред. деятельность по созданию новых структур (обычно речь идет о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.) криптовалют.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать позицию президента по этому вопросу. Песков подчеркнул, что Путин поручил правительству и ЦБ урегулировать разногласия.

Впоследствии Песков опроверг сообщения СМИ о предложении разрешить майнинг в регионах с избытком электроэнергии. Об этом представитель Кремля заявил в разговоре с РИА Новости.

«Нет. Такие предложения вообще еще не формулировались», - сказал он.

Ранее ЦБ предложил запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в стране из-за рисков для рубля. А также высказал мнение, что следует установить ответственность за эти действия, а также за использование цифровых валют для платежей. (фото pixabay.com, BenjaminNelan)