Справки о медотводе для вакцинации появятся на Госуслугах

У портала Госуслуг появятся новые возможности. Вскоре на сервисе будут отображаться справки о медицинских противопоказаниях для вакцинации. Россияне смогут в личном кабинете на портале Госуслуг получить подтверждающий сертификат, сообщается на сайте правительства РФ.

Медицинские организации, которые выдали медотвод, будут направлять сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда они поступят на портал госуслуг.

Справка о наличии противопоказаний к вакцинации будет отображаться в личном кабинете в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19», где также хранятся результаты ПЦР-тестов и исследований на антитела. (фото скриншот)