В работе Youtube и Google произошел сбой

Пользователи Google и Youtube из России пожаловались на проблемы в работе сайтов. Об этом сообщает портал DownDetector, который отслеживает сбои в работе популярных Интернет-ресурсов.

Проблемы начались в районе 15:37. 58% претензий пользователей Youtube связаны с работой сайта, 23% жалуются на работу видеотрансляций, еще 19% жалоб - на проблемы с приложением.

Кроме того, согласно информации на сайте, 75% пользователей жалуются на проблемы с веб-сайтом Google, еще 21% жалоб связаны с работой поиска, 4% - со сложностями при авторизации.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов. Фото pixabay.com/StockSnap