18-летнияя жительница Сегежи подозревается в мошенничестве

Представителю микрофинансовой организации Сегежи пришлось обратиться в местный отдел полиции с заявлением. Причина - злостная неплательщица. Ею оказалась 18-летняя гражданка, которая просрочила все платежи по кредиту, при этом игнорирует звонки и скрывается. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Как выяснил местный участковый, девушка действительно оформила долговые обязательства в размере 4 тысяч рублей. Однако она предоставила ложные сведения о трудоустройстве – указала данные о том, что является сотрудником одного из магазинов. Но в ходе проверки эта информация не подтвердилась. Сумма ее долга сейчас составляет 14 тысяч 250 рублей.

Подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что потратила все денежные средства на собственные нужды. Мер к погашению задолженности она не предпринимала. За мошенничество в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, максимальная санкция по которой – лишение свободы на срок до двух лет. Фото: pixabay.