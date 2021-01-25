18 человек экстренно доставили вертолетом в больницы Петрозаводска

С начала года в Карелии 18 человек эвакуировали на вертолете в специализированные медицинские организации в Петрозаводске. Об оказании экстренной медпомощи с применением санитарной авиации рассказали в республиканском Минздраве.

Вертолет вылетал в Пудож, Костомукшу, Сегежу, Кемь, в поселок Чупа Лоухского района, в Санкт-Петербург. Помощь потребовалась пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжелой пневмонией, беременным и пациентам с травмами, в том числе ожогами.

По информации руководителя территориального центра медицины катастроф Олега Лукина, с 1 января в медицинские учреждения на машинах доставили 147 пациентов, 9 человек получили консультацию, двоих прооперировали в ЦРБ.

Годом ранее центр медицины катастроф выполнил 1090 заявок: были эвакуированы 1017 человек, в том числе санитарной авиацией – 364, автомобильным транспортом – 653, специалистами центра оказана экстренная консультативная медицинская помощь 73 пациентам, 43 из которых прооперированы в местных ЦРБ. (фото vk.com)