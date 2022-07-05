17 выпускников приехали в Карелию служить во ФСИН

Ряды Федеральной службы исполнения наказаний Карелии пополнили 17 выпускников Академии ФСИН России. Они прошли обучение в Пскове, Вологде и Воронеже.

С каждым из них провели собеседование начальник УФСИН Александр Терех и его заместитель Андрей Ломонос. Теперь лейтенанты пополнят ряды подразделений режима и надзора, охраны, оперативных, воспитательных, психологических, инженерно-технических служб, а также уголовно-исполнительной инспекции.

«Уже через месяц молодые специалисты приступят к выполнению служебных обязанностей. В течение ближайшего года за ними будут закреплены наставники, которые помогут им адаптироваться к условиям несения службы и освоиться в коллективе»,

- отметил Александр Терех. Фото: 10.fsin.gov.ru.