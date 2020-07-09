15-летний подросток пострадал под колесами автомобиля в Карелии

Подросток пострадал под колесами автомобиля в Карелии, сообщает ГИБДД по РК. Авария произошла в Питкярантском районе, 2 км (+100 м) на подъезде к деревне Хийденсельга.

«В 20:45 водитель автомобиля ВАЗ-21043 в результате ослепления солнцем допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, двигающегося по обочине в попутном направлении», – говорится в сообщении.

Пешеход, 15-летний подросток, получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.