Молодые люди пострадали в ДТП возле карело-финской границы

Два человека пострадали на юге Карелии, сообщает ГИБДД РК. Авария произошла в Лахденпохском районе, 17 км (+210 м) на подъезде к пункту пропуска «Сюваоро».

«В 11:20 водитель автомобиля «Фольксваген», выполняя на автодороге разворот, не убедился в безопасности и допустил столкновение с попутным автомобилем» Вольво» (двигающимся за Фольксвагеном).

В результате происшествия пострадали 2 человека – 20-летний водитель Фольксвагена (не имеющий права управления транспортными средствами) и его 20-летний пассажир (жители Вологодской области) госпитализированы.

Обстоятельства ДТП выясняются.