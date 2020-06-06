06 июня 2020, 08:54
11 человек госпитализированы с пневмонией за последние сутки
С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 53 пациентов
За последние сутки в Карелии 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницы республики были доставлены 550 человек. За этот период болезнь унесла жизни 53 пациентов.
За минувшие сутки летальных исходов зафиксировано не было. Напомним, все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус.