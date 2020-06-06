11 человек госпитализированы с пневмонией за последние сутки

За последние сутки в Карелии 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницы республики были доставлены 550 человек. За этот период болезнь унесла жизни 53 пациентов.

За минувшие сутки летальных исходов зафиксировано не было. Напомним, все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус.