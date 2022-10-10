Звезду «Универа» госпитализировали и прооперировали

Звезда сериала «Универ» Арарат Кещан перенес операцию на позвоночнике. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «112».

По данным источника, несколько дней назад 43-летний артист был госпитализирован с острыми болями в спине. Врачи провели обследование актера и пришли к выводу, что у него грыжа, и требуется хирургическое вмешательство.

Кещана прооперировали. Сейчас актер находится под наблюдением медиков. Фото: unsplash.com