Зимой повеяло – ночью в Карелии подморозит до минус 15

В воскресенье в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -7, днем 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем мало меняться.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами может пойти небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -15, днем 0, +5.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -7, днем +2;

В Кондопоге, Олонце ночью -4, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -6, днем +1;

В Пудоже ночью -11, днем +2;

В Сегеже ночью -7, днем +1;

В Сортавале ночью -3, днем +4;

В Суоярви ночью -5, днем +3.