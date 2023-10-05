Жуткая авария с пешеходом в Карелии попала на видео

Жуткая авария с участием пешехода, произошедшая сегодня в 18:23 в Сортавале, попала в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как УАЗ на пешеходном переходе сбивает человека, после чего переезжает его.

Напомним, после аварии пострадавшего госпитализировали. Его увезли на скорой. На месте работали спасатели. // Фото: скриншот видео CityLink, ролик паблика «Подслушано в Сортавала»