«Буханка» сбила мужчину на пешеходном переходе в Сортавале

Мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда на него наехал УАЗ.

Авария случилась вечером 4 октября на улице Бондарева. Сигнал о произошедшем поступил в пожарно-спасательную часть в 18:25.

Пострадавшего погрузили на носилки и увезли на «скорой». // фото на главной «Петрозаводск говорит»/ в тексте с VK-паблика «38 пожарно-спасательной части г. Сортавала»