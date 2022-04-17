Жителям Карелии предпенсионного возраста напомнили о льготах

Получившие статус предпенсионера, а это женщины в возрасте от 54 лет и мужчины от 59 лет, могут подать заявление на различные льготы, в том числе налоговые и транспортные, передает ria.ru.

«Предпенсионеры могут уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость шести соток площади земельного участка в собственности, а также не платить налог на квартиру, дом, гараж или хозяйственные постройки», - рассказал изданию генеральный директор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов.

Кроме того, получившие такой статус граждане получат финансовую поддержку на пользование общественным городским и пригородным железнодорожным транспортом. Для этого им необходимо обраться в местные отделения МФЦ, Пенсионного фонда или в Центр социальной защиты.

Для предпенсионеров также предусмотрено повышенное пособие по безработице и увеличение периода его выплаты. Но и это еще не все. Они освобождаются от налогообложения одного транспортного средства, либо оплачивают 50% транспортного налога, если мощность авто до 100-150 лошадиных сил. Также им доступна частичная компенсация потраченных средств на лекарства. Фото: pixabay.