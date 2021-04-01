Жителям Карелии предложили создать открытку Победы

В России к 9 мая запустили конкурс рисунков «Открытка Победы». Участвовать могут все желающие независимо от возраста.

Рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте. Пользователи выберут понравившуюся открытку и отправят ее по электронной почте близким, друзьям и коллегам со своим текстом поздравления с Днем Победы. А лучшие работы, которые выберет жюри и народное голосование, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Наборы коллекционных открыток победителям пришлет Почта России, сообщили в Музее Победы.

Заявки на конкурс принимают до 26 апреля. Открытку можно выполнить в любой технике. Творческое состязание проходит в четырех возрастных категориях: среди школьников 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, а также взрослых.

Онлайн-выставка работ откроется 27 апреля. Россияне смогут проголосовать до 9 мая. Итоги конкурса подведут 12 мая.