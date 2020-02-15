Жителям Карелии предложили подарить чиновникам туалетную бумагу

Жители Петрозаводска обратили внимание, что на подъездах многоквартирных домов на этой неделе появился плакат, где большими буквами на красном фоне написано «21 рубль ветеранам труда. Позор!».

В тексте говорится, что власти республики «по решению Конституционного суда были обязаны сделать индексацию «ветеранских выплат» за 11 лет».

«Они решили дать старикам подачку в 21 рубль!», - говорится в листовке КПРФ.

Жителям республики предлагают купить на эту сумму два рулона туалетной бумаги и принести их в правительство на Ленина, 19, или в Законодательное собрание на Куйбышева, 5. «Подарок» предлагают оставить на вахте.

Можно предположить, что первым, кто и запустил этот флешмоб стал подполковник ФСБ в отставке, коммунист Сергей Андруневич, который 10 февраля вручил в президиум парламента республики туалетную бумагу за 21 рубль. Так он поблагодарил депутатов от лица всех ветеранов труда за прибавку к сумме компенсации за проезд в общественном транспорте и услуги связи. Он напомнил, что ветеранские выплаты в Карелии не индексировались более 10 лет. Конституционный суд в конце 2019 года признал это нарушением и обязал региональные власти провести индексацию. Выплаты увеличили на процент официальной инфляции, что и составило 21 рубль. В парламенте поступок пенсионера назвали спланированной пиар-акцией.

Впоследствии активисты из Карелии решили отстаивать ветеранские выплаты до конца, подготовив обращание к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Общественники просят дать правовую оценку невыполнению 53 статьи Конституции РФ, которая говорит о бездействия власти, найти виновных и обязать возместить ущерб ветеранам за 11 лет невыполнения закона и Конституции РФ, сообщал паблик «Отражение. Карелия».