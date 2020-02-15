15 февраля 2020, 08:56
Собчак и Глюкоза опубликовали совместное пикантное фото
Три светские львицы предстали в кадре в одних юбках, прикрывая руками груди друг друга
Телеведущая Ксения Собчак выложила в свой «Инстаграм» откровенное фото, где она на запечатлена вместе с певицей Натальей Ионовой и дизайнером украшений Яной Расковаловой. На блондинках – минимум одежды и украшений. Женщины сфотографированы без верха в одних юбках на фоне заката.
Светские львицы прикрыли руками обнаженные груди друг друга, а лицам придали чувственное выражение, пишет Cosmo.ru.
По словам Собчак, фото сделал муж Яны под руководством режиссера Константина Богомолова.
«Отчаянные и отчаявшиеся…#моявалентинка»,
- подписала снимок Собчак. Фото было сделано во время поездки телеведущей на Мальдивы.