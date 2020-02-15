Собчак и Глюкоза опубликовали совместное пикантное фото

Телеведущая Ксения Собчак выложила в свой «Инстаграм» откровенное фото, где она на запечатлена вместе с певицей Натальей Ионовой и дизайнером украшений Яной Расковаловой. На блондинках – минимум одежды и украшений. Женщины сфотографированы без верха в одних юбках на фоне заката.

Светские львицы прикрыли руками обнаженные груди друг друга, а лицам придали чувственное выражение, пишет Cosmo.ru.

По словам Собчак, фото сделал муж Яны под руководством режиссера Константина Богомолова.

«Отчаянные и отчаявшиеся…#моявалентинка»,

- подписала снимок Собчак. Фото было сделано во время поездки телеведущей на Мальдивы.