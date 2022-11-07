Жильцам дома в Петрозаводске придется арендовать у себя свое имущество

Текст: Антонина Кябелева

Ситуация, в которой оказались собственники дома, расположенного в Петрозаводске на улице Чкалова, 49а, можно смело назвать неординарной. Недавно в доме, где образовано ТСЖ «Чкаловское», прошло общее собрание, на котором было решено сдать в аренду кладовки, колясочные, в общем, те помещения, которые относятся к общедомовому имуществу.

В ближайшее время правление ТСЖ должно будет заключить договоры аренды с теми собственниками, кто пользуется общим имуществом дома, то есть занимает кладовки, колясочные и другие пространства за пределами своих квартир.

Установлена и плата за аренду — 23,83 рубля в месяц за квадратный метр.

То, чем граждане пользовались бесплатно на протяжении нескольких десятилетий, превратилось в имущество, которое придется арендовать и за которое нужно будет регулярно вносить арендную плату.

Мы попытались разобраться, что заставило собственников дома назначить самим себе арендную плату, и станет ли от этого их жизнь более комфортной.

Председатель ТСЖ «Чкаловское» Любовь Павчина рассказала, что все началось с жалобы. Кто-то из жильцов дома направил обращение, указав, что в доме не соблюдаются правила пожарной безопасности. Речь идет от том, что места общего пользования граждане используют для хранения своих вещей. Между тем, по закону, доступ к колясочным нельзя захламлять, он должен быть открыт для всех жильцов дома, там запрещено хранить шины, стройматериалы, горючие материалы и крупные предметы.

В доме по улице Чкалова, 49а, как и во многих других домах, ситуация далека от идеала. Граждане давно привыкли считать колясочные и кладовки своим имуществом, некоторые даже установили дополнительные двери, и спокойно хранят там свои вещи. Видимо, кому-то это не понравилось.

Проверка, которая нагрянула в дом в октябре, выявила множество нарушений. До 1 ноября собственникам было дано время, чтобы устранить все нарушения. Если при повторной проверке противопожарной службы выяснится, что все осталось по-прежнему, то собственников жилья ждет внушительный штраф.

Любовь Павчина рассказала: в предписании указано, что необходимо произвести демонтаж незаконно установленных дверей, убрать из мест общего пользования предметы, которые там запрещено хранить. Как она объяснила, идея передать в аренду часть общедомового имущества преследует целью обязать самого гражданина следить за тем, что и как он хранит. В случае выявления нарушений именно арендатору, то есть конкретному гражданину, придется отвечать за нарушение правил пожарной безопасности и, если до этого дойдет, платить штраф из своего кармана.

Жильцы дома добавили, что предложение ввести арендную плату связано с тем, что штрафы для физических лиц в разы скромнее тех штрафных санкций, которые угрожают в данной ситуации ТСЖ. Председатель товарищества собственников жилья отметила, что штраф на юридическое лицо составляет 150 тысяч рублей. Если оштрафуют ТСЖ на столь крупную суму, то пострадает весь дом. Ведь платить придется из общих средств, собранных с собственников жилья. В общем, у этой истории есть и экономическая составляющая.

Подсчет голосов подтвердил то, что большинство собственников готовы ввести арендную плату. За это предложение высказалось 76,9 процента принявших участие в голосовании. Теперь гражданам придется заключить договоры аренды с правлением ТСЖ и ежемесячно платить за общедомовое имущество.

Несмотря на то, что, казалось бы, выход найден, за кадром осталось немало вопросов, которые беспокоят граждан. Планировка дома такова, что не у всех собственников есть возможность арендовать какие-то дополнительные помещения. Вторая проблема заключается в том, что рядом с одними квартирами есть общие помещения площадью 2 квадратных метра, а у других - 9 метров. Как граждане будут делить эти общие пространства, где проводить «границу», каким образом решать вопрос с уже занятыми кладовками, оборудованными дополнительными дверьми? Все это, считают граждане, может стать источником дополнительных конфликтов.

Некоторые жильцы дома уверены, что собственники сами организовали себе дополнительную головную боль, за которую еще придется ежемесячно платить. Конечно, правила пожарной безопасности нельзя игнорировать, но, рассказали мне жильцы дома на условиях анонимности, вряд ли нынешняя ситуация добавит комфорта и безопасности. По их мнению, собственники жилья фактически сами себя наказали и лишь усугубили те проблемы, которые существовали и раньше.

Любовь Павчина заметила, что те, кто пожаловался на соседей, даже не пытались решить проблемы с помощью правления ТСЖ, а сразу направили письмо в надзорный орган.

«В результате пострадали сами же жильцы»,

- заметила она.

По ее мнению, мотивы тех, кто пожаловался, вряд ли были связаны с беспокойством за безопасность дома. Скорее всего, ТСЖ пришлось столкнуться с чьими-то неудовлетворенными амбициями.

Любовь Павчина призналась, что сейчас сложно предсказать, к каким результатам приведет введение арендной платы, и насколько этот опыт окажется позитивным.

Очевидно, что жильцов дома на улице Чкалова, 49а ждут непростые времена, связанные с оформлением общего имущества в аренду. Многое будет зависеть от того, насколько цивилизованно смогут решать спорные вопросы соседи. В Петрозаводске это, наверное, первый опыт того, как граждане стали сдавать сами себе в аренду колясочные и кладовые помещения.

Со временем станет понятно, стоит ли и другим ТСЖ идти этим путем. Или все же лучше договариваться без привлечения надзорных органов.