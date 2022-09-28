Жителя Карелии отправили в колонию на девять лет за смерть товарища

42-летнего жителя Питкярантского района признали виновным в гибели знакомого.

По сообщению регионального Следкома, вечером 16 мая нетрезвый мужчина поссорился с приятелем. Все происходило в квартире жилого дома в поселке Салми. Во время словесного конфликта мужчина ударил знакомого ножом в бедро и тот умер.

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего. Осужденный должен будет выплатить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в силу. (фото пресс-служба СУ СК по РК)