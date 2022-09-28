Мужчина схватился за нож после неприятных слов пьяной незнакомки

19-летняя жительница Питкяранты попала в неприятную ситуацию. Девушка ночь провела в баре, выпивала, а на улице повздорила с незнакомцем. Спустя какое-то время девушка и незнакомец снова встретились, словесная перепалка повторилась. Девушка произнесла в адрес мужчины обидные слова. В руках у оппонента появился кухонный нож, он подошел к девушке, но та успела отвести нож рукой, хотя и поранилась, рассказали в пресс-службе регионального МВД. Потерпевшая испугалась за свою жизнь.

Полиция завела уголовное дело в рамках статьи об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

В полиции установили, что 33-летний подозреваемый ранее был суд за кражи. Он жил в Пудожском районе, но недавно приехал в Питкяранту. (фото unsplash.com, Kai Oberhäuser)